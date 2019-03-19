В МЧС ЛНР сообщили о взрыве в Луганске

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В МЧС самопровозглашённой Луганской народной республики заявили, что неизвестное взрывное устройство сработало в одном из районов Луганска.
В МЧС ЛНР сообщили о взрыве в Луганске
  • РИА Новости

Об этом сообщает Луганский информационный центр.

Отмечается, что при взрыве никто не погиб и не пострадал.

«В результате срабатывания неустановленного взрывного устройства повреждён автомобиль Daewoo Sens, а также остекление 12 окон в пяти квартирах в жилых домах», — указывается в заявлении.

Согласно имеющимся данным, взрыв произошёл ночью возле дома 57 на Клубной улице.

24 сентября 2018 года при взрыве гранаты в жилом доме в ЛНР пострадали четыре человека.

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