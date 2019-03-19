В МЧС ЛНР сообщили о взрыве в Луганске
- РИА Новости
Об этом сообщает Луганский информационный центр.
Отмечается, что при взрыве никто не погиб и не пострадал.
«В результате срабатывания неустановленного взрывного устройства повреждён автомобиль Daewoo Sens, а также остекление 12 окон в пяти квартирах в жилых домах», — указывается в заявлении.
Согласно имеющимся данным, взрыв произошёл ночью возле дома 57 на Клубной улице.
24 сентября 2018 года при взрыве гранаты в жилом доме в ЛНР пострадали четыре человека.