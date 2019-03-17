Порошенко допустил прогресс по вопросу миротворцев в Донбассе после выборов

Президент Украины Пётр Порошенко не исключил, что сразу после выборов может начаться прогресс в вопросе размещения миротворцев в Донбассе.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина».

«Я не исключаю, что сразу после выборов у нас будет прогресс по «голубым каскам». Отмечаю, что юрисдикция Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ — это не только Донбасс, но и Крым. И мы имеем чёткий план, буквально понедельный, что мы должны делать для этого», — приводит слова Порошенко РИА Новости.

Ранее Порошенко обсудил с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем перспективы развёртывания многонациональной миротворческой миссии под эгидой ООН в Донбассе.