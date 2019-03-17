Посольство России прокомментировало шествие легионеров ваффен-СС в Риге

Короткая ссылка
В посольстве России в Латвии назвали позором шествие бывших легионеров ваффен-СС в Риге. Об этом говорится в сообщении диппредставительства в Twitter.

«Позор! В центре европейской столицы опять с почестями «маршируют» бывшие легионеры ваффен-СС и их приспешники. И это в преддверии 75-й годовщины освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков!» — отметили в посольстве.

Ранее в МИД России заявили, что шествие бывших легионеров ваффен-СС в Риге является надругательством над памятью миллионов павших в борьбе с фашизмом.

Как указали в ведомстве, латвийские власти продолжают проводить пагубную линию на пересмотр итогов Второй мировой войны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить