Посольство России прокомментировало шествие легионеров ваффен-СС в Риге

В посольстве России в Латвии назвали позором шествие бывших легионеров ваффен-СС в Риге. Об этом говорится в сообщении диппредставительства в Twitter.

«Позор! В центре европейской столицы опять с почестями «маршируют» бывшие легионеры ваффен-СС и их приспешники. И это в преддверии 75-й годовщины освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков!» — отметили в посольстве.

Ранее в МИД России заявили, что шествие бывших легионеров ваффен-СС в Риге является надругательством над памятью миллионов павших в борьбе с фашизмом.

Как указали в ведомстве, латвийские власти продолжают проводить пагубную линию на пересмотр итогов Второй мировой войны.