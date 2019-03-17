Порошенко назначил врио главы Службы внешней разведки
Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
14 марта Порошенко освободил от должности председателя СВР Егора Божко и назначил его заместителем министра иностранных дел Украины.
В декабре 2018 года Служба внешней разведки Украины сообщила о выходе украинской стороны из Соглашения о принципах и основных направлениях сотрудничества органов безопасности и разведывательных служб стран — членов СНГ, которое было заключено в 1992 году.