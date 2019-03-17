Порошенко назначил врио главы Службы внешней разведки

Украинский лидер Пётр Порошенко назначил Андрея Алексеенко временно исполняющим обязанности главы Службы внешней разведки Украины.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

14 марта Порошенко освободил от должности председателя СВР Егора Божко и назначил его заместителем министра иностранных дел Украины.

В декабре 2018 года Служба внешней разведки Украины сообщила о выходе украинской стороны из Соглашения о принципах и основных направлениях сотрудничества органов безопасности и разведывательных служб стран — членов СНГ, которое было заключено в 1992 году.