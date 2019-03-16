Порошенко назвал санкции Запада против России «триединым ударом»
Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.
По его словам, новые ограничения являются «мощным и триединым трансатлантическим ударом».
«Вашингтон и Оттава синхронно с Брюсселем объявили о введении азовского пакета санкций», — написал он.
Вместе с тем он обвинил Россию в том, что она якобы планировала «оккупировать Азовское море и Керченский пролив».
15 марта ЕС ввёл санкции против России в связи с инцидентом в Керченском проливе. Позднее США и Канада ввели новые ограничительные меры в отношении России.