Порошенко назвал санкции Запада против России «триединым ударом»

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Президент Украины Пётр Порошенко прокомментировал новые санкции, введённые Евросоюзом, США и Канадой против России.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.

По его словам, новые ограничения являются «мощным и триединым трансатлантическим ударом».

«Вашингтон и Оттава синхронно с Брюсселем объявили о введении азовского пакета санкций», — написал он.

Вместе с тем он обвинил Россию в том, что она якобы планировала «оккупировать Азовское море и Керченский пролив».

15 марта ЕС ввёл санкции против России в связи с инцидентом в Керченском проливе. Позднее США и Канада ввели новые ограничительные меры в отношении России.

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