Депутат Рады назвал спикера парламента «врагом украинского народа»

Депутат Верховной рады Михаил Добкин назвал спикера парламента Украины Андрея Парубия «врагом украинского народа».

Об этом он заявил на телеканале «Наш».

«Господин Парубий на сегодняшний момент, узурпировав власть в парламенте, захватив единоличное право ставить закон на голосование, если ему выгодно, или не ставить, если ему не нравятся авторы законопроекта, по 20—30 раз ставит на переголосование то, что не проходит, и добивается принятия законов, в том числе и тех, которые относятся к Конституции, с помощью кнопкодавов. В такой ипостаси Парубий является настоящим неприкрытым врагом украинского народа», — сказал он.

По его мнению, будущая власть должна через правоохранительные органы дать правовую оценку действиям нынешнего спикера парламента и с помощью справедливого суда «отправить его туда, где ему место».

Ранее сообщалось, что Парубий отключил микрофон депутату парламента Василию Нимченко за выступление на русском языке.