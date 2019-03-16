Депутат Рады назвал спикера парламента «врагом украинского народа»

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Депутат Верховной рады Михаил Добкин назвал спикера парламента Украины Андрея Парубия «врагом украинского народа».

Об этом он заявил на телеканале «Наш».

«Господин Парубий на сегодняшний момент, узурпировав власть в парламенте, захватив единоличное право ставить закон на голосование, если ему выгодно, или не ставить, если ему не нравятся авторы законопроекта, по 20—30 раз ставит на переголосование то, что не проходит, и добивается принятия законов, в том числе и тех, которые относятся к Конституции, с помощью кнопкодавов. В такой ипостаси Парубий является настоящим неприкрытым врагом украинского народа», — сказал он.

По его мнению, будущая власть должна через правоохранительные органы дать правовую оценку действиям нынешнего спикера парламента и с помощью справедливого суда «отправить его туда, где ему место».

Ранее сообщалось, что Парубий отключил микрофон депутату парламента Василию Нимченко за выступление на русском языке.

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