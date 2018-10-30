Хуг заявил об отсутствии «инструкций о цензуре» у СММ ОБСЕ

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Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг, который уйдёт в отставку 31 октября, заявил в интервью газете «Известия», что у СММ «нет инструкций о цензуре».

Он прокомментировал заявление главы МИД России Сергея Лаврова, который, по данным газеты, упрекнул ОБСЕ в «стерильности» отчётов по Донбассу. 

По словам Хуга, согласно мандату миссии её сотрудники освещают только установленные факты нарушений. 

«Да, может иметь место человеческий фактор — ошибки, которые мы стараемся исправлять. Никаких инструкций о цензуре у нас нет», — сказал Хуг.

Ранее американский журнал Foreign Policy удалил слова Хуга об отсутствии доказательств российского присутствия в Донбассе.

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