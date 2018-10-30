Хуг заявил об отсутствии «инструкций о цензуре» у СММ ОБСЕ
Он прокомментировал заявление главы МИД России Сергея Лаврова, который, по данным газеты, упрекнул ОБСЕ в «стерильности» отчётов по Донбассу.
По словам Хуга, согласно мандату миссии её сотрудники освещают только установленные факты нарушений.
«Да, может иметь место человеческий фактор — ошибки, которые мы стараемся исправлять. Никаких инструкций о цензуре у нас нет», — сказал Хуг.
Ранее американский журнал Foreign Policy удалил слова Хуга об отсутствии доказательств российского присутствия в Донбассе.