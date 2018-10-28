В Крыму прокомментировали заявление депутата Рады о взрывах на украинских складах

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в беседе с RT назвал «пустыми обвинениями» попытку депутата Верховной рады и советника главы МВД Украины Татьяны Черновол связать «диверсии» на украинских военных складах с российской стороной.

Оценивая призыв украинского политика дать на это ответ, крымский парламентарий отметил, что Киев в очередной раз продемонстрировал свою сущность.

«Они всё время хотят что-то взорвать и уничтожить. И это у них хорошо получается на территории Донбасса, где Украина ведёт уже не первый год достаточно кровопролитную гражданскую войну. С другой стороны, у нас в Крыму они также неоднократно пытались организовать диверсионные акты. Нужно понимать, что в данном случае это пустые слова, но тем не менее от Украины действительно можно ожидать гнусных провокаций», — сказал он.

Ганжара также предположил, что чрезвычайные происшествия на украинских военных складах могут быть результатом «бездарных действий представителей украинской армии». При этом он не исключил и преднамеренное их уничтожение.

«На Украине сегодня происходит очень много вещей, связанных с незаконным оборотом оружия, использованием его различными нелегальными экстремистскими батальонными подразделениями. Всё это, к сожалению, имеет связь с МВД Украины и другими государственными структурами. Поэтому это действительно может быть элементарным заметанием каких-то следов преступных действий в отношении использования содержимого данных складов», — заключил депутат.

Ранее Черновол призвала к ответным действиям на «диверсии», которые якобы произошли в отношении военных складов на территории Украины.