Порошенко нарушил протокол на встрече с Лукашенко

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Президент Украины Пётр Порошенко нарушил протокол на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко, передаёт телеканал «112 Украина».
Порошенко нарушил протокол на встрече с Лукашенко
  • Reuters

Сообщается, что по протоколу первым выступил Порошенко, акцентировав в своей речи внимание на вопросах развития двустороннего сотрудничества.

Вторым выступил белорусский лидер. Он также говорил об экономических и культурных вопросах, но в конце своего выступления упомянул о «братоубийственной войне в Донбассе» и заявил, что конфликт должны решить три славянских народа.

Как отмечает телеканал, после этого Порошенко нарушил регламент, ещё раз взял слово и ответил коллеге. Сначала он поблагодарил его за поддержку, после чего стал говорить о Минских соглашениях и действиях России в регионе.

Встреча президентов прошла в Гомеле. На ней Лукашенко заявил, что Минск готов подключиться к решению конфликта в Донбассе в случае договорённости Киева и Москвы.

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