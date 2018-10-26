Лукашенко заявил об отсутствии неразрешимых проблем между Минском и Киевом

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что у Белоруссии и Украины нет неразрешимых проблем в отношениях.

Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, существующий уровень представительства регионов обоих государств говорит о том, что в двух странах есть колоссальный запрос общества на дальнейшее развитие отношений и укрепление традиционной дружбы и добрососедства.

«Между нами не существует неразрешимых проблем — Минск и Киев всегда находили взаимоприемлемые решения», — отметил он.

Глава Белоруссии добавил, что белорусско-украинский диалог на высшем уровне носит искренний и доверительный характер.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко во время встречи с Лукашенко в Гомеле рассказал о доверии между ними.