Лукашенко заявил об отсутствии неразрешимых проблем между Минском и Киевом
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Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, существующий уровень представительства регионов обоих государств говорит о том, что в двух странах есть колоссальный запрос общества на дальнейшее развитие отношений и укрепление традиционной дружбы и добрососедства.
«Между нами не существует неразрешимых проблем — Минск и Киев всегда находили взаимоприемлемые решения», — отметил он.
Глава Белоруссии добавил, что белорусско-украинский диалог на высшем уровне носит искренний и доверительный характер.
Ранее президент Украины Пётр Порошенко во время встречи с Лукашенко в Гомеле рассказал о доверии между ними.