В украинской полиции назвали самый криминальный город страны

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Заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин назвал самый криминальный город страны.
В украинской полиции назвали самый криминальный город страны
  • РИА Новости

Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

По его словам, им является город Черкассы.

«Мирный город Черкассы, где несколько дней назад проводил совещание руководителей криминальной полиции Украины, — самый криминальный город в стране. Спрашиваю у руководителя ГУНП Черкасской области, как местные власти заботятся о безопасности своих жителей, работает ли программа «Безопасный город». Ответ — нет», — сказал он.

Ранее глава Национальной полиции Украины Сергей Князев рассказал о том, какое преступление в стране в 2017 году совершали чаще всего.

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