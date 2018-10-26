В украинской полиции назвали самый криминальный город страны
- РИА Новости
Об этом сообщает «СТРАНА.ua».
По его словам, им является город Черкассы.
«Мирный город Черкассы, где несколько дней назад проводил совещание руководителей криминальной полиции Украины, — самый криминальный город в стране. Спрашиваю у руководителя ГУНП Черкасской области, как местные власти заботятся о безопасности своих жителей, работает ли программа «Безопасный город». Ответ — нет», — сказал он.
Ранее глава Национальной полиции Украины Сергей Князев рассказал о том, какое преступление в стране в 2017 году совершали чаще всего.