Порошенко рассказал, на чём основано сотрудничество Украины и Белоруссии

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Украинский лидер Пётр Порошенко после встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко в Гомеле рассказал, что сотрудничество двух стран основано на дружбе.
Порошенко рассказал, на чём основано сотрудничество Украины и Белоруссии
  • Reuters

Об этом он сообщил в своём Twitter.

«Сотрудничество между Украиной и Белоруссией базируется на дружбе... Мы уверены, что отношения вышли на серьёзный рост... Важно сохранить эти тенденции», — написал Порошенко.

25—26 октября в Гомеле проходит первый Форум регионов Беларуси и Украины.

Ранее Лукашенко заявил, что в Белоруссию с начала конфликта на юго-востоке Украины приехали около 150 тыс. человек.

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