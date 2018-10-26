Главы МИД Украины и Венгрии проведут в декабре встречу в Милане
- РИА Новости
Как сообщает «Укринформ», встреча пройдёт во время заседания Совета министров ОБСЕ 6—7 декабря в Милане.
«Мы договорились встретиться через месяц во время министерской встречи ОБСЕ в Милане, поскольку сейчас только обменялись предложениями. А в следующий раз сверим, где мы находимся в разработке этих вопросов», — сказал Климкин.
Ранее сообщалось, что Венгрия предложила Украине заключить соглашение о взаимной защите нацменьшинств.