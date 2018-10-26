Главы МИД Украины и Венгрии проведут в декабре встречу в Милане

Короткая ссылка
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил о договорённости провести в декабре встречу с венгерским коллегой Петером Сийярто.
Главы МИД Украины и Венгрии проведут в декабре встречу в Милане
  • РИА Новости

Как сообщает «Укринформ», встреча пройдёт во время заседания Совета министров ОБСЕ 6—7 декабря в Милане.

«Мы договорились встретиться через месяц во время министерской встречи ОБСЕ в Милане, поскольку сейчас только обменялись предложениями. А в следующий раз сверим, где мы находимся в разработке этих вопросов», — сказал Климкин.

Ранее сообщалось, что Венгрия предложила Украине заключить соглашение о взаимной защите нацменьшинств.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить