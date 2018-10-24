На Украине объяснили аннулирование лицензий на фильмы с участием Ярмольника и Алфёровой

Украинское Госкино объяснило, почему отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения, выданные на фильмы, в которых снялись актёры Леонид Ярмольник и Ирина Алфёрова.

Об этом сообщает «112 Украина».

«Согласно действующему законодательству Украины, после включения одного из участников фильма в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, Госкино автоматически отменяет государственную регистрацию и признает недействительными прокатные удостоверения, выданные на такие фильмы», — сказал председатель Госкино Филипп Ильенко.

Он также уточнил, что к настоящему моменту по данному основанию отменена государственная регистрация 233 фильмов.

Ранее Министерство культуры Украины внесло Ярмольника и Алфёрову в список деятелей культуры, угрожающих национальной безопасности страны.

Позднее Алфёрова в беседе с ФАН прокомментировала произошедшее.