Эвакуированным из-за сгоревшего украинского арсенала разрешили вернуться домой

Жителям Ичнянского района Черниговской области, которых эвакуировали после начала взрывов на складах боеприпасов, разрешили вернуться домой.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение главы Госслужбы по ЧС Николая Чечёткина на его странице в Facebook.

По его словам, руководитель работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, и. о. главы Черниговской обладминистрации Юлия Свириденко подписала распоряжение о возобновлении движения автотранспорта и железнодорожного сообщения в Ичнянском районе.

Воздушное пространство в радиусе 30 км будет открыто с 3:00 25 октября.

Ранее Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в Черниговской области ликвидировали пожар на арсенале.