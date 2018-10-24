Главы МВД России и Азербайджана обсудили сотрудничество в правоохранительной сфере

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев обсудил в Баку с главой МВД Азербайджана Рамилем Идрисом оглу Усубовым вопросы сотрудничества в правоохранительной сфере.

Об этом сообщается на сайте МВД России.

«Владимир Колокольцев отметил высокий уровень организации заседания специализированной рабочей группы МВД России и МВД Азербайджанской Республики по согласованию и координации взаимодействия полиции и органов внутренних дел на приграничных территориях и дал положительную оценку ее деятельности», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, стороны обсудили вопросы формирования нормативной правовой базы сотрудничества в области противодействия организованной преступности.

Колокольцев также подчеркнул, что МВД России готово продолжать обучение азербайджанских специалистов по программам высшего образования и на курсах повышения квалификации.