Главы МВД России и Азербайджана обсудили сотрудничество в правоохранительной сфере
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте МВД России.
«Владимир Колокольцев отметил высокий уровень организации заседания специализированной рабочей группы МВД России и МВД Азербайджанской Республики по согласованию и координации взаимодействия полиции и органов внутренних дел на приграничных территориях и дал положительную оценку ее деятельности», — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, стороны обсудили вопросы формирования нормативной правовой базы сотрудничества в области противодействия организованной преступности.
Колокольцев также подчеркнул, что МВД России готово продолжать обучение азербайджанских специалистов по программам высшего образования и на курсах повышения квалификации.