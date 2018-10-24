Москалькова: капитану «Норда» не позволили поехать на похороны брата в Крым

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что капитану «Норда» Владимиру Горбенко, незаконно удерживаемому украинской стороной с марта 2018 года, не позволили поехать на похороны брата в Крым. Об этом сообщает РИА Новости Крым.
Москалькова: капитану «Норда» не позволили поехать на похороны брата в Крым
  • © Государственная пограничная служба Украины

«В отчаянии все семьи. Владимиру Горбенко даже не предоставили возможность присутствовать на похоронах его брата. Ему было отказано», — рассказала омбудсмен.

По её словам, у одного из украинских рыбаков, задержанных крымскими пограничниками за незаконный лов, умерла мать, и российская сторона сделала всё, что могла, чтобы он поехал на похороны.

Ранее стала известна дата продажи Украиной российского судна «Норд».

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