Москалькова: капитану «Норда» не позволили поехать на похороны брата в Крым

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что капитану «Норда» Владимиру Горбенко, незаконно удерживаемому украинской стороной с марта 2018 года, не позволили поехать на похороны брата в Крым. Об этом сообщает РИА Новости Крым.

«В отчаянии все семьи. Владимиру Горбенко даже не предоставили возможность присутствовать на похоронах его брата. Ему было отказано», — рассказала омбудсмен.

По её словам, у одного из украинских рыбаков, задержанных крымскими пограничниками за незаконный лов, умерла мать, и российская сторона сделала всё, что могла, чтобы он поехал на похороны.

Ранее стала известна дата продажи Украиной российского судна «Норд».