Москалькова: капитану «Норда» не позволили поехать на похороны брата в Крым
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«В отчаянии все семьи. Владимиру Горбенко даже не предоставили возможность присутствовать на похоронах его брата. Ему было отказано», — рассказала омбудсмен.
По её словам, у одного из украинских рыбаков, задержанных крымскими пограничниками за незаконный лов, умерла мать, и российская сторона сделала всё, что могла, чтобы он поехал на похороны.
Ранее стала известна дата продажи Украиной российского судна «Норд».