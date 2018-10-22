В Раде заявили, что дорогое электричество негативно влияет на промышленность страны

Депутат Верховной рады Александр Шевченко заявил, что завышенные тарифы на электроэнергию негативно влияют на развитие украинских предприятий.

Об этом сообщает УНИАН.

По словам политика, в настоящий момент Киев экспортирует электроэнергию в другие страны по значительно более низкой цене, чем её покупают украинские предприниматели.

«Если бы предприятие могло закупать электроэнергию по доступной цене, на заводе можно было бы провести реконструкцию, а кроме того, нанять большее количество работников. И главное — они гарантированно получали бы высокую заработную плату, имея достойный уровень жизни в своей стране», — отметил он.

Об этом он заявил во время выступления в ходе визита на Запорожский завод ферросплавов.

В сентябре член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Коваленко заявил о необходимости увеличить тарифы на электроэнергию для украинцев.

Директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал повышение цен на газ для населения Украины на 23,5%.