В Раде заявили, что дорогое электричество негативно влияет на промышленность страны

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Депутат Верховной рады Александр Шевченко заявил, что завышенные тарифы на электроэнергию негативно влияют на развитие украинских предприятий.
В Раде заявили, что дорогое электричество негативно влияет на промышленность страны
  • РИА Новости

Об этом сообщает УНИАН.

По словам политика, в настоящий момент Киев экспортирует электроэнергию в другие страны по значительно более низкой цене, чем её покупают украинские предприниматели.

«Если бы предприятие могло закупать электроэнергию по доступной цене, на заводе можно было бы провести реконструкцию, а кроме того, нанять большее количество работников. И главное — они гарантированно получали бы высокую заработную плату, имея достойный уровень жизни в своей стране», — отметил он.

Об этом он заявил во время выступления в ходе визита на Запорожский завод ферросплавов.

В сентябре член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Коваленко заявил о необходимости увеличить тарифы на электроэнергию для украинцев.

Директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал повышение цен на газ для населения Украины на 23,5%.

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