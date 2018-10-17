Семья Патаркацишвили призвала направить материалы дела о его смерти в Скотленд-Ярд

Семья грузинского бизнесмена и политика Бадри Патаркацишвили призвала власти Грузии направить материалы расследования обстоятельств его смерти в Скотленд-Ярд.

Об этом сестра Патаркацишвили Нана заявила в интервью телекомпании «Имеди».

«Вся семья Бадри Патаркацишвили, вся наша большая семья обращается к властям Грузии с просьбой как можно скорее, в краткие сроки завершить расследование обстоятельств смерти Бадри и отправить материалы дела в Скотленд-Ярд», — цитирует её ТАСС.

Она также добавила, что Патаркацишвили был убит, поэтому все родственники скончавшегося политика просят привлечь к ответственности как заказчиков, так и исполнителей его убийства.

Ранее Генеральная прокуратура Грузии заявила о причастности экс-президента страны Михаила Саакашвили к смерти Патаркацишвили. Сам политик отрицает какую-либо связь со смертью оппонента.