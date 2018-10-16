Эксперт назвал цель угроз Порошенко в адрес России

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Военный эксперт Юрий Котенок в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил слова украинского лидера Петра Порошенко о том, что совместные учения Украины и стран — членов НАТО нужны, чтобы показать России, что если она «использует воздушные силы для атаки» на страну, то «цена будет очень высокой».
Эксперт назвал цель угроз Порошенко в адрес России
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Как считает Котенок, заявления о российской угрозе нужны Киеву для большего сближения с НАТО и создания системы, аналогичной той, что действует в странах Прибалтики.

По мнению эксперта, у ВВС Украины большие проблемы.

«При этом не стоит забывать, что те десятки боевых самолётов, имеющихся на вооружении ВВС Украины, представляют собой какую-никакую силу, недооценивать это нельзя», — подчеркнул Котенок.

Ранее член Совета Федерации Владимир Джабаров в беседе с Inforeactor прокомментировал угрозы Порошенко в адрес России.

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