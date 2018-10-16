Эксперт назвал цель угроз Порошенко в адрес России
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Как считает Котенок, заявления о российской угрозе нужны Киеву для большего сближения с НАТО и создания системы, аналогичной той, что действует в странах Прибалтики.
По мнению эксперта, у ВВС Украины большие проблемы.
«При этом не стоит забывать, что те десятки боевых самолётов, имеющихся на вооружении ВВС Украины, представляют собой какую-никакую силу, недооценивать это нельзя», — подчеркнул Котенок.
Ранее член Совета Федерации Владимир Джабаров в беседе с Inforeactor прокомментировал угрозы Порошенко в адрес России.