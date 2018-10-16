Додон анонсировал масштабную акцию протеста 18 ноября

Президент Молдавии Игорь Додон анонсировал проведение в стране 18 ноября масштабной акции протеста.

Об этом молдавский лидер сообщил на своей странице в Facebook.

«Пропрезидентская Партия социалистов проведёт масштабный протест в Кишинёве 18 ноября. Люди со всех уголков Молдавии выскажут, что они думают о девяти годах проевропейской власти. Также будет озвучена политическая программа социалистов», — написал Додон.

Ранее Додон в интервью «Известиям» заявил, что в случае принятия парламентом законопроекта о включении в Конституцию республики пункта о евроинтеграции он не подпишет этот документ.