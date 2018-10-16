Додон анонсировал масштабную акцию протеста 18 ноября

Короткая ссылка
Президент Молдавии Игорь Додон анонсировал проведение в стране 18 ноября масштабной акции протеста.
Додон анонсировал масштабную акцию протеста 18 ноября
  • Reuters

Об этом молдавский лидер сообщил на своей странице в Facebook.

«Пропрезидентская Партия социалистов проведёт масштабный протест в Кишинёве 18 ноября. Люди со всех уголков Молдавии выскажут, что они думают о девяти годах проевропейской власти. Также будет озвучена политическая программа социалистов», — написал Додон.

Ранее Додон в интервью «Известиям» заявил, что в случае принятия парламентом законопроекта о включении в Конституцию республики пункта о евроинтеграции он не подпишет этот документ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить