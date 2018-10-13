Ющенко назвал отношения с Россией важными для Украины в стратегической перспективе

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Бывший президент Украины Виктор Ющенко считает важным для страны проводить многовекторную внешнюю политику, включая выстраивание отношений с Россией в стратегической перспективе.

Как отметил политик в интервью телеканалу «Беларусь 1», в России находится много украинских интересов, которые надо развивать.

«Там проживают более 12 млн украинцев. Конечно, это очень важно», — сказал Ющенко.

При этом он признал, что в нынешних обстоятельствах для нормализации диалога между Киевом и Москвой отсутствуют необходимые условия.

«Не поймут президента, если он будет развивать экономические и деловые отношения с Россией. Но если говорить стратегически, конечно, для нас важны эти отношения», — подчеркнул бывший глава государства.

Ранее Ющенко назвал рабами украинский народ.

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