Ющенко назвал отношения с Россией важными для Украины в стратегической перспективе
Как отметил политик в интервью телеканалу «Беларусь 1», в России находится много украинских интересов, которые надо развивать.
«Там проживают более 12 млн украинцев. Конечно, это очень важно», — сказал Ющенко.
При этом он признал, что в нынешних обстоятельствах для нормализации диалога между Киевом и Москвой отсутствуют необходимые условия.
«Не поймут президента, если он будет развивать экономические и деловые отношения с Россией. Но если говорить стратегически, конечно, для нас важны эти отношения», — подчеркнул бывший глава государства.
Ранее Ющенко назвал рабами украинский народ.