Захарова ответила на обвинения Украины в адрес России

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что обвинения Киева в адрес Москвы говорят о неспособности Украины решить свои проблемы.

«Я думаю, что немало существует на территории современной Украины проблем, которые действительно требуют решения, которые нужно комментировать. Но раз так востребован внешний фактор... всё больше складывается ощущение, что не хватает внутренних ресурсов для решения насущных внутренних проблем», — цитирует её ТАСС.

По словам дипломата, чем абсурднее обвинения украинской стороны, тем более очевиден тот факт, что «политический кризис на Украине набирает обороты».

Ранее глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Россия виновна в пожарах на военных складах в Черниговской области.

Также сообщалось, что украинский лидер Пётр Порошенко в очередной раз заявил о намерении России «вмешаться» в выборы в стране.