Экс-депутат Рады прокомментировал причины продления закона об особом статусе Донбасса

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с НСН прокомментировал заявление члена украинского парламента Александра Вилкула о том, что решение продлить закон об особом статусе Донбасса связано с угрозами спецпредставителя США по Украине Курта Волкера снять санкции с России.

«Этот закон об особом статусе является составной частью минских договорённостей. И реально он не работает (но он действующий), до того, когда будут выборы. После выборов, с учётом выполнения некоторых условий, он будет иметь силу», — сказал Олейник.

По его словам, Волкер заявил, что если не принять этот документ, то многие страны станут выступать за снятие невыгодных санкций с Москвы, а Киев убеждает людей в том, что закон нужен для мира.

Ранее украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв оценил заявление Вилкула.

Также политолог Игорь Рябов в беседе с ФАН прокомментировал проект о продлении действия закона об особом статусе Донбасса.