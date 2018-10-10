Эксперт прокомментировал решение Киева отказаться от участия наблюдателей СНГ в выборах

Политолог, представитель Движения гражданских инициатив Владимир Соловейчик в беседе с «Невскими новостями» прокомментировал решение Киева отказаться от участия наблюдателей СНГ в президентских выборах.

«Страна, в которой проводятся выборы любого уровня, заинтересована в их максимальной легальности, чистоте, корректности», — заявил он.

По его словам, отсутствие фальсификаций и других нарушений подтверждают именно наблюдатели, особенно иностранные, которые формально независимы от руководства страны, где проходит голосование.

«Поэтому любое сокращение числа иностранных наблюдателей на выборах увеличивает количество вопросов к прозрачности их процедуры и корректности подведения их итогов», — пояснил Соловейчик.

Он считает очевидным, что решение Киева носит политический характер.

Ранее политолог Игорь Рябов в беседе с ФАН оценил это решение Украины.