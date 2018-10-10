Поклонская ответила на обвинения генпрокурора Украины в свой адрес

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала обвинения генпрокурора Украины Юрия Луценко в свой адрес.

По словам Поклонской, эти обвинения являются банальной попыткой её запугать.

«Будучи в местах не столь отдалённых, генеральный прокурор Украины не успел освоить материальную часть Уголовного кодекса Украины, в том числе раздел «Преступления против мира, безопасности, человечества и международного правопорядка», — цитирует «Крыминформ» Поклонскую.

Она также посоветовала Луценко изучить признаки и состав преступления, предусмотренного статьёй 438 УК Украины, в совершении которого её обвиняют.

Ранее Луценко заявил, что Поклонская в должности прокурора Крыма «нарушила законы и обычаи войны».