В СК Белоруссии назвали причину задержания журналистов по делу БЕЛТА
Об этом информирует Следственный комитет Белоруссии в своём Facebook.
Отмечается, что сотрудники СК провели комплекс неотложных следственных действий, в рамках которого задерживались подозреваемые.
«Следствие одномоментно работало со всеми задержанными и предприняло меры для получения доказательств, которые, при ином подходе, могли быть уничтожены», — заявили в ведомстве.
В августе СК Белоруссии отпустил всех журналистов, задержанных по делу БЕЛТА.
Как сообщалось, по указанному делу было задержано не менее восьми журналистов.