В СК Белоруссии назвали причину задержания журналистов по делу БЕЛТА

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Белорусских журналистов задерживали в августе по делу о несанкционированном доступе к информации государственного агентства БЕЛТА, чтобы они не смогли уничтожить доказательства.

Об этом информирует Следственный комитет Белоруссии в своём Facebook.

Отмечается, что сотрудники СК провели комплекс неотложных следственных действий, в рамках которого задерживались подозреваемые.

«Следствие одномоментно работало со всеми задержанными и предприняло меры для получения доказательств, которые, при ином подходе, могли быть уничтожены», — заявили в ведомстве.

В августе СК Белоруссии отпустил всех журналистов, задержанных по делу БЕЛТА.

Как сообщалось, по указанному делу было задержано не менее восьми журналистов.

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