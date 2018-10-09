На Украине запретили деятельность выступавшей за федерализацию организации

В Харькове суд запретил деятельность общественной организации «Русь триединая», которая выступала за федерализацию Украины. Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины.

«По материалам Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины Харьковский окружной административный суд запретил деятельность Харьковской областной общественной организации «Русь триединая», — говорится в сообщении. По данным ведомства, организация требовала проведения референдума по федерализации Украины, а также призывали к созданияю «Харьковской народной республики». Ранее в Верховной раде был зарегистрирован законопроект, предлагающий запретить на Украине понятие «русский мир» и признать его «формой национал-социализма».