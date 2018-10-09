На Украине запретили деятельность выступавшей за федерализацию организации
«По материалам Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины Харьковский окружной административный суд запретил деятельность Харьковской областной общественной организации «Русь триединая», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, организация требовала проведения референдума по федерализации Украины, а также призывали к созданияю «Харьковской народной республики».
Ранее в Верховной раде был зарегистрирован законопроект, предлагающий запретить на Украине понятие «русский мир» и признать его «формой национал-социализма».