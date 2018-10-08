В МИД России не исключили введения безвизового режима с Грузией

Замглавы МИД России в беседе с газетой «Известия» не исключил возможности введения безвизового режима с Грузией на взаимной основе.

«Что касается визовой либерализации, то, как вы знаете, ещё в 2015 году визовый режим с Грузией был существенно упрощён, и в принципе сегодня любой житель этой страны имеет возможность получить визу для посещения России», — отметил Карасин.

Дипломат также добавил, что в Москве не исключают «введения в перспективе безвизового режима на взаимной основе».

«Другое дело, что практически реализовать это пока трудно. Мешает... отсутствие дипломатических отношений», — заключил он.

В июле бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила, что разрыв российско-грузинских дипломатических отношений был ошибкой.

Политолог Александр Асафов в беседе с ФАН прокомментировал слова Бурджанадзе.