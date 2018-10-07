В Кишенёве число погибших из-за взрыва в многоквартирном доме возросло до трёх

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В Кишенёве число жертв взрыва в жилом доме в секторе Рышкановка возросло до трёх, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу генерального инспектората полиции МВД Молдавии Александра Пынзаря.

Отмечается, что спасатели обнаружили под обломками на 14-м этаже тела двух погибших, женщины и ребенка.

По данным агентства, третьей жертвой взрыва стал мужчина, скончавшийся в больнице.

Ранее сообщалось о двух погибших.



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