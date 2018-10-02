Порошенко наградил Болтона именным огнестрельным оружием

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Президент Украины Пётр Порошенко наградил советника американского лидера по вопросам национальной безопасности Джона Болтона именным огнестрельным оружием.
Порошенко наградил Болтона именным огнестрельным оружием
  • Reuters

Об этом сообщают «Украинские новости», ознакомившиеся с соответствующим указом.

Как отмечается, отличие президента «Именное огнестрельное оружие» — это пистолет «Форт-12» калибра 9 мм с боевым комплектом из 16 патронов.

Болтон награждён «за весомый личный вклад в укрепление украинско-американского межгосударственного сотрудничества».

24 августа Болтон находился с визитом в Киеве. В частности, он обсудил с украинским лидером шаги по недопущению «вмешательства» России в выборы.

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