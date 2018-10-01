ВСУ показали видео пролёта «российского истребителя» около своих кораблей

ВМС Украины опубликовали запись, на которой, как утверждается, показан «российский истребитель», пролетающий около украинских кораблей.

Запись размещена на странице ВМС Украины в Facebook.

«Пролет российского истребителя Су-27 около кораблей Военно-морских сил Украины», — говорится в сообщении.

Как отмечается, украинские корабли в момент появления самолёта выполняли задачи в рамках учений «Казацкая воля — 2018».

При этом никаких подтверждений, что речь идёт именно о российском самолёте, пока нет.

Ранее на Украине стартовали командно-штабные учения «Казацкая воля — 2018».

В середине сентября стало известно о намерении Украины создать базу ВМС в Азовском море до конца 2018 года.