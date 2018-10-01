В Киеве неизвестный открыл огонь по полицейским

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В Киеве неизвестный мужчина открыл огонь по полицейским, сообщает местная полиция на своей странице в Facebook.

«В результате патрульный получил два ранения, его доставили в больницу. Стрелок убежал. Для его розыска в Киеве введён специальный оперативный план. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, спецназовцы и кинологи», — заявил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

Отмечается, что инцидент произошёл около 22:00 на улице Лаврской в ​​Печерском районе. По словам полицейских, которые патрулировали город, человек в тёмной одежде перебегал дорогу в неустановленном месте, перед их автомобилем, при этом странно себя вёл и периодически приседал. Двое полицейских бросились за ним, а в ответ неизвестный несколько раз выстрелил.

Ранее СМИ сообщали, что в американском штате Мэриленд три человека погибли в результате инцидента со стрельбой в округе Харфорд.

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