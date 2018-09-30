В Польше заявили о важности Украины для Запада из-за роста влияния Китая

Заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий заявил, что Украина важна для Запада в условиях растущего влияния Китая в мировой торговле.

Об этом он сказал в интервью PAP.

«Украина является для нас чрезвычайно важным экономическим партнёром. В условиях глобализации и растущего значения Китая в мировой торговле Польша и Украина могли бы обеспечить западные рынки некоторым сырьём», — заявил Цихоцкий.

Он отметил, что внутренняя реформа Украины «имеет ключевое значение в этом плане».

Ранее СМИ писали, что польские власти всё больше разочаровываются в Украине из-за позиции Киева по поводу исторической памяти.