В Польше заявили о важности Украины для Запада из-за роста влияния Китая
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Об этом он сказал в интервью PAP.
«Украина является для нас чрезвычайно важным экономическим партнёром. В условиях глобализации и растущего значения Китая в мировой торговле Польша и Украина могли бы обеспечить западные рынки некоторым сырьём», — заявил Цихоцкий.
Он отметил, что внутренняя реформа Украины «имеет ключевое значение в этом плане».
Ранее СМИ писали, что польские власти всё больше разочаровываются в Украине из-за позиции Киева по поводу исторической памяти.