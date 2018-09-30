В Польше заявили о важности Украины для Запада из-за роста влияния Китая

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Заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий заявил, что Украина важна для Запада в условиях растущего влияния Китая в мировой торговле. 
В Польше заявили о важности Украины для Запада из-за роста влияния Китая
  • © Sergey Kovalev
  • globallookpress.com

Об этом он сказал в интервью PAP.

«Украина является для нас чрезвычайно важным экономическим партнёром. В условиях глобализации и растущего значения Китая в мировой торговле Польша и Украина могли бы обеспечить западные рынки некоторым сырьём», — заявил Цихоцкий.

Он отметил, что внутренняя реформа Украины «имеет ключевое значение в этом плане».

Ранее СМИ писали, что польские власти всё больше разочаровываются в Украине из-за позиции Киева по поводу исторической памяти.

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