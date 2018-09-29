Саакашвили считает, что Порошенко будут судить за госизмену

Украинскому лидеру Петру Порошенко следует «найти хорошего адвоката», который будет защищать его интересы, когда президента Украины будут судить за коррупцию и государственную измену, считает экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

Как заявил Саакашвили в эфире телеканала NewsOne, у него сложилось ощущение «потерянного времени для народа Украины и народа Грузии», которые «потеряли ещё 5 лет своей жизни».

«В теперешнюю эпоху 5 лет — это целая вечность… Последние пять лет — потерянные для Украины, много потерянных жизней, несколько миллионов потерянного населения, которое уехало, потерянные упущенные возможности», — сказал он.

Он пожелал «побыстрее преодолеть непонимание и наверстать это время».

«Порошенко я пожелаю найти хорошего адвоката, который будет его защищать в украинском суде, когда его будут судить за коррупцию, за хищения многомиллиардного украинского имущества, за то, что он использовал государственную власть для личного обогащения, за то, что подвёл всех украинцев… и, может быть, за государственную измен», — добавил Саакашвили.

При этом он подчеркнул, что Порошенко мог бы превзойти таких деятелей, как Богдан Хмельницкий, Иван Мазепа и стать «новым Черчиллем Европы».

«Я верил в его амбицию, а у него, оказывается, амбиция только одна — лавочника с бессарабского привоза», — считает он.

Ранее сообщалось, что СБУ ведёт расследование дела о государственной измене, основным фигурантом которого является Порошенко.

21 августа в Раде заявили, что суд обязал Генпрокуратуру Украины провести расследование по поводу возможной госизмены Порошенко.