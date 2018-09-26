Эксперт прокомментировал требование ЕС к Киеву о возобновлении трансляции украинского телеканала

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Политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев в беседе с ФАН оценил требование Евросоюза к Киеву о возобновлении трансляции украинского телеканала «UA:Перший».
Эксперт прокомментировал требование ЕС к Киеву о возобновлении трансляции украинского телеканала
  • © pixabay.com

По словам эксперта, европейские инстанции не в первый раз обращают внимание Украины на нарушение прав человека в стране.

Как считает Валяев, ситуацию с положением свободной прессы на Украине можно назвать критической.

«Прекращение трансляции украинского телеканала «UA:Перший» показывает, что нынешние украинские власти готовы использовать все рычаги давления на оппозицию для получения выгодного положения перед выборным этапом 2019 года», — отметил он.

В июле стало известно, что на телеканале «UA:Перший» закрывают программу «Доброе утро, страна», в эфире которой лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о планах президента Украины Петра Порошенко сорвать выборы главы государства.

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