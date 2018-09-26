Могерини заявила о приверженности ЕС территориальной целостности Украины

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Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини в ходе встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным заявила, что ЕС привержен позиции поддержки суверенитета и территориальной целостности украинского государства.
Могерини заявила о приверженности ЕС территориальной целостности Украины
  • © Reuters

«Евросоюз остаётся на позициях полной и безусловной поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах», — цитирует Могерини пресс-служба МИД Украины.

В свою очередь Климкин подчеркнул необходимость участия ЕС в процессе стабилизации ситуации на востоке Украины и поблагодарил Брюссель за продолжение политики санкций в отношении России.

Как отмечается в сообщении, стороны согласились с необходимостью отдельно обсудить «действия России в акватории Азовского моря, представляющие угрозу в том числе и компаниям государств — членов ЕС, которые заходят в украинские порты».

Ранее Могерини заявила, что ЕС сохранит антироссийские санкции из-за Крыма. 

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