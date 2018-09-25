Подразделения МВД Украины получат новые французские вертолёты

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Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что до конца года подразделения МВД получат первые четыре вертолёта французской фирмы Airbus Helicopters.
Подразделения МВД Украины получат новые французские вертолёты
  • ©mvs.gov.ua

Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

«В этом году на нужды подразделений МВД поступит первые четыре вертолёта от французской компании», — заявил Аваков.

Отмечается, что три вертолёта будут работать в подразделениях ГосЧС, ещё один поступит в авиаподразделение Нацгвардии.

Ранее сообщалось, что украинские военные провели испытания нового украинского оружия и техники, включая беспилотники, зенитную установку и многоцелевые вертолёты. 

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