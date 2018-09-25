Подразделения МВД Украины получат новые французские вертолёты
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Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
«В этом году на нужды подразделений МВД поступит первые четыре вертолёта от французской компании», — заявил Аваков.
Отмечается, что три вертолёта будут работать в подразделениях ГосЧС, ещё один поступит в авиаподразделение Нацгвардии.
Ранее сообщалось, что украинские военные провели испытания нового украинского оружия и техники, включая беспилотники, зенитную установку и многоцелевые вертолёты.