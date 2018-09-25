Подразделения МВД Украины получат новые французские вертолёты

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что до конца года подразделения МВД получат первые четыре вертолёта французской фирмы Airbus Helicopters.

Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

«В этом году на нужды подразделений МВД поступит первые четыре вертолёта от французской компании», — заявил Аваков.

Отмечается, что три вертолёта будут работать в подразделениях ГосЧС, ещё один поступит в авиаподразделение Нацгвардии.

Ранее сообщалось, что украинские военные провели испытания нового украинского оружия и техники, включая беспилотники, зенитную установку и многоцелевые вертолёты.