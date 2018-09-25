Эксперт оценил возможное увеличение Белоруссией числа пограничников на границе с Украиной

Директор белорусского Центра проблем европейской интеграции Юрий Шевцов в беседе с НСН оценил возможное увеличение Минском числа пограничников на границе с Украиной, о котором заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с председателем Госпогранкомитета Анатолием Лаппо и госсекретарём Совбеза Станиславом Засем.

«Такого рода встречи президента с госсекретарём Совета безопасности готовятся заранее. И поэтому могло совпасть. Другое дело, контекст, в котором звучат эти заявления», — отметил Шевцов.

По его словам, к ноябрю международная ситуация может обостриться, и не исключено усиление напряжённости в отношениях Белоруссии и Украины, которое, впрочем, вряд ли будет слишком сильным.

«Потому что, как только начался кризис на Украине, Белоруссия обозначила новый пункт в своей внешней политике: Беларусь есть донор региональной безопасности. То есть она заняла позицию нейтралитета», — пояснил эксперт.

Ранее Лукашенко заявил о необходимости пересмотреть и численный состав, и структуру нынешних пограничных войск в связи с тем, что «там слишком много заместителей и разного рода управленцев».