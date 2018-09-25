Эксперт оценил возможное увеличение Белоруссией числа пограничников на границе с Украиной
- РИА Новости
«Такого рода встречи президента с госсекретарём Совета безопасности готовятся заранее. И поэтому могло совпасть. Другое дело, контекст, в котором звучат эти заявления», — отметил Шевцов.
По его словам, к ноябрю международная ситуация может обостриться, и не исключено усиление напряжённости в отношениях Белоруссии и Украины, которое, впрочем, вряд ли будет слишком сильным.
«Потому что, как только начался кризис на Украине, Белоруссия обозначила новый пункт в своей внешней политике: Беларусь есть донор региональной безопасности. То есть она заняла позицию нейтралитета», — пояснил эксперт.
Ранее Лукашенко заявил о необходимости пересмотреть и численный состав, и структуру нынешних пограничных войск в связи с тем, что «там слишком много заместителей и разного рода управленцев».