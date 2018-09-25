На Украине более 200 населённых пунктов обесточены из-за непогоды

На Украине более 200 населённых пунктов в семи областях остались без электроснабжения из-за непогоды.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«С 24 на 25 сентября в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередачи произошло обесточивание 205 населённых пунктов в семи областях», — говорится в сообщении.

В августе во Львовской области спасатели эвакуировали из подтопленных автобусов 120 человек, в том числе 15 детей.