Посол Украины в Польше прокомментировал критику польских властей из-за его заявлений

Посол Украины в Польше Андрей Дещица прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что в польском правительстве негативно отнеслись к его недавним заявлениям на радио.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пост дипломата на его странице в Facebook.

«Приписывать всему польскому правительству мысли одного, да ещё и неназванного, лица по меньшей мере некорректно. Считаю, что и распространять анонимные высказывания также не подобает такому авторитетному изданию», — написал он.

По его словам, в интервью, которое он дал польской радиостанции RMF24, речь шла об «известной позиции Украины относительно решения конкретной проблемы путём переговоров и взаимовыгодного сотрудничества».

«Мы хотим вести равноправный и открытый диалог со своими польскими партнёрами, нацеленный на взаимоприемлемый результат. Результат, который предусматривал бы и восстановление попранных вандалами украинских мест памяти в Польше, и проведение поисковых и эксгумационных работ на местах польских захоронений на Украине», — добавил он.

Ранее ZN.UA со ссылкой на источник в правительстве Польши писало, что у Варшавы вызвало резкое недовольство заявление Дещицы по поводу польских захоронений.

«В Варшаве заявления посла Дещицы вызывают отвращение. Это оценка не только руководства МИД, но и польского правительства», — отметил собеседник.

Сообщается, что польские власти в целом всё больше разочаровываются в Украине из-за позиции Киева по поводу исторической памяти.