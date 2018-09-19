Порошенко: за время операции в Донбассе погибли почти 3 тысячи военных

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что за время военной операции в Донбассе погибли более 2,9 тыс. украинских военнослужащих.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Прямой».

«2911 украинских героев отдали свои жизни на фронте», — сказал Порошенко.

Ранее мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине зафиксировала гибель более 3 тыс. мирных жителей с начала конфликта в Донбассе.

В пресс-службе украинского лидера ранее также заявили, что за время боевых действий в Донбассе погиб 21 сотрудник украинской Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.