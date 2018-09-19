Порошенко: за время операции в Донбассе погибли почти 3 тысячи военных
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Об этом он сказал в эфире телеканала «Прямой».
«2911 украинских героев отдали свои жизни на фронте», — сказал Порошенко.
Ранее мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине зафиксировала гибель более 3 тыс. мирных жителей с начала конфликта в Донбассе.
В пресс-службе украинского лидера ранее также заявили, что за время боевых действий в Донбассе погиб 21 сотрудник украинской Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.