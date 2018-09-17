В Одесской области полицейские во время обыска обнаружили на даче у мужчины три миномёта

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Сотрудники правоохранительных органов Одесской области во время санкционированных обысков обнаружили у жителя Беляевского района арсенал оружия, включая три миномёта.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Отмечается, что во владении у мужчины два загородных дома. В одном из них были обнаружены три миномёта, две винтовки, три пистолета, автомат ППС времён Великой Отечественной войны и различные боеприпасы.

В другом доме полицейские нашли пять снарядов времён войны, остатки взрывчатого вещества и патроны для оружия.

Уточняется, что мужчина также имел инструменты для самостоятельного снаряжения боевых патронов, с помощью которых он сам отливал пули и начинял их зарядом.

Ранее сообщалось, что в Суворовском районе Одессы мужчина выбросил боевой снаряд с 13-го этажа во время обыска.

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