В Одесской области полицейские во время обыска обнаружили на даче у мужчины три миномёта
Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
Отмечается, что во владении у мужчины два загородных дома. В одном из них были обнаружены три миномёта, две винтовки, три пистолета, автомат ППС времён Великой Отечественной войны и различные боеприпасы.
В другом доме полицейские нашли пять снарядов времён войны, остатки взрывчатого вещества и патроны для оружия.
Уточняется, что мужчина также имел инструменты для самостоятельного снаряжения боевых патронов, с помощью которых он сам отливал пули и начинял их зарядом.
Ранее сообщалось, что в Суворовском районе Одессы мужчина выбросил боевой снаряд с 13-го этажа во время обыска.