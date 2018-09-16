В Одессе мужчина выбросил боевой снаряд с тринадцатого этажа во время обыска

В Суворовском районе Одессы мужчина выбросил боевой снаряд с тринадцатого этажа во время обыска, об этом сообщает местная полиция.

Отмечается, что в ходе обыска по подозрению в хранении боеприпасов, который проводили сотрудники Управления стратегических расследований, мужчина выбросил боевой снаряд из окна своей квартиры на 13-м этаже, с целью скрыть незаконную деятельность.

Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал.

По данным полиции, в ходе обыска в помещении также были обнаружены граната Ф-1 с запалом, три патрона различного калибра и полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения, похожим на марихуану.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают, с какой целью мужчина хранил боеприпасы.

В октябре 2017 детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски по месту жительства и работы мэра Одессы Геннадия Труханова.