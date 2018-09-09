Кравчук прокомментировал возможность получения УПЦ КП автокефалии
«Могу сказать, что сейчас предпосылки для получения Украинской православной церковью автокефалии благоприятные. Более благоприятные, чем были раньше», — сообщил он.
Кравчук полагает, что «заявления, которые делает сегодня вселенский патриарх, свидетельствуют о том, что он понимает глубоко эту ситуацию».
Ранее стало известно, что РПЦ может разорвать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом в случае, если Украинской церкви будет дарована автокефалия.
Также депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с ФАН оценил идею президента Украины Петра Порошенко о создании автокефальной поместной церкви.