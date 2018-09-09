Кравчук прокомментировал возможность получения УПЦ КП автокефалии

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Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что в настоящее время для УПЦ КП сложились благоприятные условия, чтобы получить автокефалию. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

«Могу сказать, что сейчас предпосылки для получения Украинской  православной церковью автокефалии благоприятные. Более благоприятные, чем были раньше», — сообщил он.

Кравчук полагает, что «заявления, которые делает сегодня вселенский патриарх, свидетельствуют о том, что он понимает глубоко эту ситуацию».

Ранее стало известно, что РПЦ может разорвать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом в случае, если Украинской церкви будет дарована автокефалия.

Также депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с ФАН оценил идею президента Украины Петра Порошенко о создании автокефальной поместной церкви.

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