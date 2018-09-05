Эксперт рассказал о возможных последствиях для Украины разрыва договора о дружбе с Россией

Политолог, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов в беседе с Inforeactor рассказал о возможных последствиях для Украины разрыва договора о дружбе с Россией.

По словам эксперта, договор фактически не действует.

«Поэтому в случае разрыва этого соглашения стороны по большому счёту ничего не потеряют, разве что официально будет признано, что наши страны больше «не дружат», — заявил Иванов.

Как считает эксперт, данная инициатива Киева направлена в первую очередь на внутреннюю аудиторию в рамках избирательной кампании.

Ранее глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в беседе с НСН прокомментировал слова депутата Верховной рады Вадима Рабиновича об опасности для Украины разрыва договора о дружбе с Россией.