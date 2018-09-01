Президент Приднестровья обсудил с новым послом России в Молдавии вопросы сотрудничества

Президент непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский обсудил с новым российским послом в Молдавии Олегом Васнецовым двустороннее сотрудничество, заявили в пресс-службе приднестровского лидера.

«Вадим Красносельский и Олег Васнецов обсудили перспективы российско-приднестровского взаимодействия, в том числе и на уровне посольства Российской Федерации в Молдове», — говорится в сообщении.

Как отмечается, стороны рассчитывают, что «диалог будет конструктивным и плодотворным».

Васнецов на встрече отметил, что прибыл в Приднестровье впервые. Он поблагодарил руководство республики за встречу и активное участие приднестровцев в значимых для России процессах.

2 июля российский лидер Владимир Путин назначил Олега Васнецова новым послом в Молдавии.