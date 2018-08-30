Эксперт прокомментировал планы Киева денонсировать договор о дружбе с Россией

Политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев в беседе с ФАН прокомментировал планы Киева денонсировать договор о дружбе с Россией.

По словам эксперта, фактически после событий 2014 года на Украине между странами установились отношения, которые нельзя назвать дружескими.

Как отметил Валяев, Киеву необходимо «подпитывать» информационное пространство подобными сообщениями.

«Они могут вспомнить ещё о каких-нибудь старых и уже фактически давно утративших свою силу договорах и начать их разрывать», — пояснил он.

Эксперт полагает, что денонсация никак не отразится на России и её гражданах, тогда как украинцам это может принести определённые проблемы.

«Особенно это касается тех граждан Украины, которые находятся в России на заработках», — добавил он.

Ранее сообщалось, что МИД Украины подготовил пакет документов для денонсации договора о дружбе с Россией.

Также председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с НСН прокомментировал возможный разрыв Украиной соглашения о дружбе с Россией.