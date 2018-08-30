Эксперт прокомментировал признание России крупнейшим инвестором Украины

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Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал данные Государственной службы статистики Украины, согласно которым Россия стала крупнейшим инвестором страны в первой половине 2018 года.
Эксперт прокомментировал признание России крупнейшим инвестором Украины
  • © Александр Демьянчук
  • РИА Новости

«В данной ситуации товарооборот между Россией и Украиной растёт, что приносит выгоду хозяйствующим субъектам в обеих странах. Но с точки зрения внешней политики для отдельных государств, которые не осуществляют такую масштабную экономическую деятельность с Россией, увеличение товарооборота является минусом», — заявил эксперт.

По его словам, именно поэтому они принуждают украинские элиты к разрыву отношений с Москвой не только на торгово-экономическом уровне, но и на уровне человеческих отношений.

Как прогнозирует Безпалько, российские инвестиции продолжат снижаться, а экономика Украины будет деградировать, поддерживаясь лишь за счёт траншей МВФ.

Ранее сообщалось, что в Совфеде отреагировали на признание России крупнейшим инвестором Украины.

Также председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с НСН прокомментировал возможный разрыв Украиной соглашения о дружбе с Россией.

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