Эксперт прокомментировал признание России крупнейшим инвестором Украины
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- РИА Новости
«В данной ситуации товарооборот между Россией и Украиной растёт, что приносит выгоду хозяйствующим субъектам в обеих странах. Но с точки зрения внешней политики для отдельных государств, которые не осуществляют такую масштабную экономическую деятельность с Россией, увеличение товарооборота является минусом», — заявил эксперт.
По его словам, именно поэтому они принуждают украинские элиты к разрыву отношений с Москвой не только на торгово-экономическом уровне, но и на уровне человеческих отношений.
Как прогнозирует Безпалько, российские инвестиции продолжат снижаться, а экономика Украины будет деградировать, поддерживаясь лишь за счёт траншей МВФ.
Ранее сообщалось, что в Совфеде отреагировали на признание России крупнейшим инвестором Украины.
Также председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с НСН прокомментировал возможный разрыв Украиной соглашения о дружбе с Россией.