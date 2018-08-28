Экс-депутат Рады оценил перспективы вступления Украины в НАТО
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Таким образом он прокомментировал высказывания главы Джеймстаунского фонда в Вашингтоне Глена Ховарда, который посоветовал украинским военнослужащим выучить английский язык.
Как полагает Килинкаров, вступления Украины в НАТО не будет.
«Никакой английский язык в этом Киеву не поможет. Я думаю, всё это в большей степени пиар, нежели конструктивное предложение», — заявил он.
Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с НСН оценил возможный разрыв Украиной соглашения о дружбе с Россией.