Экс-депутат Рады оценил перспективы вступления Украины в НАТО

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Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с ФАН оценил перспективы вступления Украины в НАТО.
Экс-депутат Рады оценил перспективы вступления Украины в НАТО
  • © Global Look Press

Таким образом он прокомментировал высказывания главы Джеймстаунского фонда в Вашингтоне Глена Ховарда, который посоветовал украинским военнослужащим выучить английский язык.

Как полагает Килинкаров, вступления Украины в НАТО не будет.

«Никакой английский язык в этом Киеву не поможет. Я думаю, всё это в большей степени пиар, нежели конструктивное предложение», — заявил он.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с НСН оценил возможный разрыв Украиной соглашения о дружбе с Россией.

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