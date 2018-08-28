Экс-депутат Рады оценил перспективы вступления Украины в НАТО

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с ФАН оценил перспективы вступления Украины в НАТО.

Таким образом он прокомментировал высказывания главы Джеймстаунского фонда в Вашингтоне Глена Ховарда, который посоветовал украинским военнослужащим выучить английский язык.

Как полагает Килинкаров, вступления Украины в НАТО не будет.

«Никакой английский язык в этом Киеву не поможет. Я думаю, всё это в большей степени пиар, нежели конструктивное предложение», — заявил он.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с НСН оценил возможный разрыв Украиной соглашения о дружбе с Россией.